Следственный эксперимент под Славянском подтвердил невиновность Маркива, — Аваков

Министерство внутренних дел провело следственный эксперимент, доказывающий невиновность осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков на заседании Верховной Рады, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы уверены, что вопрос об освобождении нашего гвардейца мы вынесли на высший государственный уровень. В феврале президент Украины провел переговоры с итальянским президентом, премьером и Папой Римским. Сейчас мы ожидаем окончания карантина, чтобы можно было объявить заседание апелляционного суда. Мы уверены, что здесь у нас хорошие позиции. Также продолжим дипломатические усилия на уровне глав государств", – сказал Аваков.

Аваков напомнил, что несколько недель назад проведен следственный эксперимент на горе Карачун близ Славянска, который доказывает – Макркив не причастен к этому делу.

Тогда специалисты провели акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались события.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июля 2019 года нацгвардейца Виталия Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии. Его признали виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли, который погиб близ Славянска. Защита украинца утверждала, что Маркив не виновен, а журналист погиб в результате обстрела боевиков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил послу Италии в Украине Давиде Ла Чечилии, что суровый приговор, вынесенный итальянским судом, наносит ущерб отношениям двух стран.

Во время встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский предложил создать общую следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелли.