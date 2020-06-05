В Киеве избили водителя трамвая за отказ везти пассажиров без масок

В Киеве группа пассажиров избила водителя трамвая, сообщается на странице dtp.kiev.ua.

На остановке трамвай совершал посадку/высадку пассажиров, когда посадка закончилась, оказалось, что несколько пассажиров (компания друзей) были без масок.

Водитель и кондуктор попросили их надеть маски, на что получили отказ в грубой форме. Водитель обьяснил, что если они не наденут маски, то он продолжать движение не имеет права, и трамвай будет стоять, пока не приедут полицейские.

После этого компания накинулись с кулаками на водителя. Его забрала "скорая", а нападавшие скрылись.

"Киевпастранс" подтвердил эту информацию. Там уточнили, что инцидент произошел на маршруте №33к на остановке "Улица Петра Запорожца". Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Сейчас его состояние стабильное. Столичная полиция открыла уголовное производство.

Как ранее сообщал Фокус: