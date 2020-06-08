Угрожал полицейским и родителям. В Одессе водитель на переходе сбил четырех детей

В Одессе автомобиль сбил на пешеходном переходе четверых детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"На месте происшествия установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ 2101" на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на четырех детей. На месте уже работала скорая помощь, в больницу доставлен мальчик, 2008 года рождения", – сказано в сообщении.

"Думская" сообщает, что водитель с группой поддержки оказывал давление и угрожал полицейским и родителям детей, всячески препятствовал работе следователя и эвакуации автомобиля.

048.ua сообщает, что 30-летний водитель при себе не имел водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Как ранее сообщал Фокус:

30 мая в Харькове полицейский за рулем автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в автомобиль патрульной полиции. Погибли два человека, еще трое получили травмы.