В двух селах Одесской области установят КПП из-за вспышки коронавируса

Из-за вспышки коронавируса, в селах Дмитровка и Криничная будет введен особый режим въезда и выезда.

Об этом сообщает пресс-служба Болградской РГА.

"По состоянию на 8 июня 2020 года в Болградском районе зарегистрированы 34 случая заболеваемости COVID-19, в связи с чем принято решение запретить в районе деятельность учреждений культуры, совершение межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь прохождения которых пролегает через Болградский район, работу учреждений общего среднего образования, которые совершают подготовку пунктов проведения ВНО, в том числе пробного тестирования", – сказано в сообщении.

С 9 июня внедряется особый режим въезда-выезда в села Дмитровка и Криничное. Через эти села запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в пригородном и междугорожном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельность заведений питания.

Кроме этого, будет введен учет лиц, въезжающих на территорию сел, будут осуществляться мероприятия по обеспечению их самоизоляции, а также – температурный скрининг водителей, пассажиров и граждан, пересекающих КПП.

Как ранее сообщал Фокус: