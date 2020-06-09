"Это экономика". Ткаченко поделился мнением о производстве фильмов с россиянами

Частные проекты в сфере кино, которые предполагают сотрудничество с россиянами – это "экономика". Об этом в эфире UA:Перший рассказал новоназначенный глава Минкульта Александр Ткаченко, передает НВ.

"Я хотел бы отметить, что в данном случае речь идет не только о языке, но также и об экономике... Если речь идет о государственных средствах, то вкладывать государственные средства в совместное производство с россиянами нельзя, пока у нас есть страна-агрессор", – начал министр.

Но, добавляет Ткаченко, если украинский сериал продается в Россию – это другое дело. "Если этот сериал продается в Россию, таких фактов очень много, то это позволяет взять больше средств для съемок в Украине, с украинскими актерами, украинскими режиссерами, украинскими сервисами... Это экономика", – считает он.

Также министр поделился мнением насчет снятия ограничений на въезд в Украину для российского актера Федора Добронравова, который снялся в сериале "Сваты" производства студии "Квартал 95".

"Во-первых я считаю, что санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта?", – рассуждает министр культуры.

"Одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку", – добавил он.

В итоге Ткаченко пришел к тому, что даже если актеру запретили въезд в Украину, запрещать фильмы с его участием нельзя. "Только тот факт, что кому-то запрещен въезд не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди были запрещены, – считает Ткаченко.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре прошлого года стало известно, что ТНТ купил права и собирался показать у себя в эфире сериал "Слуга народа". В итоге сериал сняли с показа в России.