Зеленский о шутке про Украину и "проститутку": Такого не было

Президент Владимир Зеленский заявил, что никогда не называл Украину "проституткой", а если кто-то и воспринял эту шутку в таком ключе, то ему за это стыдно. Об этом он рассказал журналистам УП.

Так, на вопрос, стыдно ли ему за штуки "Квартала" об Украине, президент ответил: "Не нужно стыдиться каких-то ошибок. Хотя их никто не хотел делать, кого-то обижать. Даже в юморе".

А на уточнение, что в одном из выступлений Зеленский сравнил Украину с "проституткой", глава Украины ответил: "Я никогда не называл Украину проституткой".

"Могу сказать вам откровенно. Если большое количество людей, или даже кто-то, воспринял это как шутку и сравнение Украины с проституткой, то за такие вещи мне стыдно. И я неправ. Но шутка была о другом, о финансовой несамостоятельности. И так оно и есть. Мы должны быть независимой страной", – добавил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Замглавы ОП Игорь Жовква в одном из интервью рассказывал, что пезидент Зеленский умело использует юмор в международной дипломатии, он – равный игрок на мировой арене.