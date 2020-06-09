Вспышка коронавируса в психоневрологическом интернате под Черкассами: заболел 21 человек
В Золотоношском психоневрологическом интернате (Черкасская область) у 21 человека диагностировали коронавирус. Проводится эпидемиологическое расследование.
Об этом написал глава Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Роман Боднар Facebook.
"На сегодня 490 зарегистрированных случаев коронавируса. + 21 новый случай в сутки: 2 – г. Черкассы, 1 – Черкасский район, 18 – Золотоношский район. Вспышка произошла в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больную ковид сотрудницу, которая, вероятно, и инфицировала подопечных", – написал Боднар.
Он отметил, что в настоящее время обследовали уже 26 подопечных, у 21 человека оказался положительный результат на COVID-19.
"В учреждении проведены дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц. Семейные врачи Золотоношского районного Центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных", – расскзаал Боднар.
По его словам, госпитализированных в учреждения охраны здоровья нет, состояние инфицированных удовлетворительное.
Также на территории интерната усилили карантинные мероприятия, сотрудники и подопечные круглосуточно будут находиться в интернате.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 9 июня в Украине было зафиксировано 394 новых случая COVID-19. Всего в Черкасской области 490 случаев инфекции.
- В Волынской областной психиатрической больнице, где одна из пациенток умерла от коронавируса, в мае было обнаружено еще 16 случаев заражения.
- 4 мая на Киевщине в общежитии учебного заведения в городе Украинка обнаружили сразу 10 случаев коронавирусной инфекции. Учреждение закрыли на карантин.