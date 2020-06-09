Бориспольский экспресс возобновит работу с 15 июня

Поезда Kyiv Boryspil Express, курсирующий от Центрального вокзала Киева до аэропорта "Борисполь", заработает с 15 июня.

Об этом сообщил и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик на своей странице в Facebook.

"Относительно экспресса до Международного аэропорта Борисполь – на первом этапе мы частично восстанавливаем его курсирование с 15 июня, а с увеличением количества авиарейсов будем увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки", – написал Юрик.

Теперь поезд будет останавливаться на станции "Выдубичи" в Киеве, реконструкцию которой "Укрзализныця" недавно завершила.

"Мы создали там обещанный транспортный хаб. Соединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен. Такая синхронизация позволит киевлянам и гостям столицы максимально комфортно путешествовать", – сообщил Юрик.

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