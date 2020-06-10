Эмине Джапарова назначена первым замглавы МИД Украины
Кабмин назначил Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел.
Об этом заявил глава МИД Дмтрий Кулеба на своей странице в Facebook.
"Только что правительство назначило Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел. Команда пополнилась сильным игроком", – сообщил Кулеба.
По его словам, Джапарова будет отвечать за направления публичной дипломатии, международные организации, государственный протокол и Крым.
"Но первый заместитель – это, конечно, гораздо больше, и именно дипломатическая жизнь будет ставить дополнительные задачи. Небезосновательно жду драйва, системности и результатов по всем направлениям", – сообщил Кулеба.
Эмине Джапарова – журналистка крымскотатарского происхождения. С 2015-го по 2019 год работала в Министерстве информационной политики. Позже, это министерство расформировали.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 марта Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Дмитрия Кулебы на должности главы МИД Украины.
- До этого Кулеба до занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Он также был постоянным представителем Украины в Совете Европы.