Боевики не пропускают на оккупированную территорию украинцев, – МВД
Боевики за два часа работы КПВВ на Донбассе не пропустили на оккупированную территорию ни одного человека.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По состоянию на 13:00 на временно оккупированную территорию Украины через контрольный пункт "Марьинка" пропустили одного мужчину на автомобиле, однако через некоторое время он был возвращен боевиками.
5 человек пропущены в пешем порядке в направлении оккупированного Донецка, и теперь они ожидают пропуска на блокпосту боевиков.
Через КПВВ "Станица Луганская" на территорию ОРЛО проследовало 6 человек, и теперь они ожидают перед блокпостом на временно оккупированной территории Украины. Там боевики установили противотанковые заграждения.
"Сейчас только перед КПВВ "Марьинка" собралось около 100 пешеходов, среди них 70 лиц пожилого возраста и до 10 детей. Некоторые из них ожидают пропуска еще с 6 часов утра", – сообщили в МВД.
Как ранее сообщал Фокус:
- Террористы "ЛНР" отказались открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны.
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Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников ранее заявил, что смягчение ограничений для пересечения пунктов пропуска (КПВВ) с оккупированным Донбассом начнется в середине июня и будет проходить в адаптивном режиме в зависимости от эпидемиологической ситуации.