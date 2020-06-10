Боевики не пропускают на оккупированную территорию украинцев, – МВД

Боевики за два часа работы КПВВ на Донбассе не пропустили на оккупированную территорию ни одного человека.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По состоянию на 13:00 на временно оккупированную территорию Украины через контрольный пункт "Марьинка" пропустили одного мужчину на автомобиле, однако через некоторое время он был возвращен боевиками.

5 человек пропущены в пешем порядке в направлении оккупированного Донецка, и теперь они ожидают пропуска на блокпосту боевиков.

Через КПВВ "Станица Луганская" на территорию ОРЛО проследовало 6 человек, и теперь они ожидают перед блокпостом на временно оккупированной территории Украины. Там боевики установили противотанковые заграждения.

"Сейчас только перед КПВВ "Марьинка" собралось около 100 пешеходов, среди них 70 лиц пожилого возраста и до 10 детей. Некоторые из них ожидают пропуска еще с 6 часов утра", – сообщили в МВД.

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