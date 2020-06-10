Позывной "Сумрак". СБУ задержала в Харькове завербованного российской разведкой украинца

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в Харькове гражданина Украины по подозрению в работе на российскую разведку. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, украинец был завербован спецслужбами во время пребывания РФ. Российские кураторы выбрали ему позывной "Сумрак". Он получил задание собирать информацию с ограниченным доступом относительно воинских частей Харьковской области и передавать ее в 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

"В рамках уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали факт сбора "Сумраком" информации с ограниченным доступом о ротации военных бригады противовоздушной обороны Харькова в зоне ООС", – говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан в центре Харькова во время попытки получения таблицы паролей.

"Правоохранители задержали предателя в центральной части Харькова при попытке получения таблицы парольных сигналов для осуществления паролирования в воздушных радиосетях авиации Вооруженных Сил Украины и государственной авиации Украины, которая имеет гриф ограничения доступа "секретно", – говорится в сообщении.

У мужчины изъяли носители информации с ведомостями с ограниченным доступом. Ему объявили о подозрении в госизмене.

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