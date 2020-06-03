СБУ сообщила о подозрении 11 "руководителям" и боевику "ЛНР" по кличке "Нуф"
Суд предоставил разрешение на задержание злоумышленников
Главаря луганских боевиков по кличке "Нуф" и еще 11 вожаков "ЛНР" объявили в розыск. Суд предоставил разрешение на задержание злоумышленников.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В течение последних месяцев СБУ объявила о подозрении руководителям так называемых "МГБ", "министерства связи и массовых коммуникаций", "министерства сельского хозяйства", трем "депутатам народного совета", двум заместителям "глав местных администраций" и двум "должностным лицам министерств".
Кроме того, о подозрении сообщили предводителю боевиков по кличке "Нуф".
Злоумышленников подозревают в совершении уголовных преступлений по ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 146 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщается, всего за 3 последних года следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении почти 90 представителей "ЛНР". Обвинительные материалы направлены в суд.
Как ранее сообщал Фокус:
- Контрразведка СБУ задержала в Мариуполе боевика из группы Игоря "Беса" Безлера, принимавшего участие в пытках украинских военных и мирного населения на оккупированной территории.
- Орджоникидзевский райсуд Мариуполя приговорил к 6,6 годам лишения свободы мужчину, который год воевал на стороне боевиков, а потом, изменив предпочтения перешел на сторону ВСУ.
- Суд итальянской Генуи приговорил к тюремным срокам троих наемников, воевавших на стороне боевиков на Донбассе.