Назад в СССР. Главарь"ЛНР" разрешил называть Луганск Ворошиловградом

"Ворошиловград" – советское название города

Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым разрешил называть оккупированный Луганск Ворошиловградом.

Об этом сообщает подконтрольное группировке издание.

В "указе" говорится, что наименование "город Ворошиловград" будет использоваться вместе с "город Луганск" на мероприятиях, приуроченных к памятным датам, связанными со "Великой Отечественной войной".

Главарь террористов также обязал местные "министерства" организовать "республиканские акции с целью популяризации исторического наименования "город Ворошиловград".

"Подписал указ "Об использовании наименования "город Ворошиловград". С этим историческим названием связано героическое прошлое Луганска, и в памятные даты ВОВ будет символично вспоминать об этом. Наша обязанность – хранить историю нашей Отчизны и передавать ее потомкам", – написал в Twitter ставленник Кремля.

Напомним, что "Ворошиловград" – советское название города в честь советского военного и политика Климента Ворошилова. Луганск дважды переименовывался в Ворошиловград: с 1935 по 1958 и с 1970 по 1990 годы.

Климент Ворошилов принимал участие в репрессиях времен правления Иосифа Сталина. В частности, он участвовал в рассмотрении так называемых расстрельных списков – перечней лиц, репрессированных с санкции членов Политбюро. Подписи в списках означали вынесение обвинительного приговора. Подпись Ворошилова была на 185 списках, по которым были осуждены и расстреляны более 18 тысяч человек.

Как ранее сообщал Фокус: