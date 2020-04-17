Назад в СССР. Главарь"ЛНР" разрешил называть Луганск Ворошиловградом
2020-04-17 13:29:00
"Ворошиловград" – советское название города
Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым разрешил называть оккупированный Луганск Ворошиловградом.
Об этом сообщает подконтрольное группировке издание.
В "указе" говорится, что наименование "город Ворошиловград" будет использоваться вместе с "город Луганск" на мероприятиях, приуроченных к памятным датам, связанными со "Великой Отечественной войной".
Главарь террористов также обязал местные "министерства" организовать "республиканские акции с целью популяризации исторического наименования "город Ворошиловград".
"Подписал указ "Об использовании наименования "город Ворошиловград". С этим историческим названием связано героическое прошлое Луганска, и в памятные даты ВОВ будет символично вспоминать об этом. Наша обязанность – хранить историю нашей Отчизны и передавать ее потомкам", – написал в Twitter ставленник Кремля.
Напомним, что "Ворошиловград" – советское название города в честь советского военного и политика Климента Ворошилова. Луганск дважды переименовывался в Ворошиловград: с 1935 по 1958 и с 1970 по 1990 годы.
Климент Ворошилов принимал участие в репрессиях времен правления Иосифа Сталина. В частности, он участвовал в рассмотрении так называемых расстрельных списков – перечней лиц, репрессированных с санкции членов Политбюро. Подписи в списках означали вынесение обвинительного приговора. Подпись Ворошилова была на 185 списках, по которым были осуждены и расстреляны более 18 тысяч человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- В декабре прошлого года в "ЛНР" приняли закон, который устанавливает границы псевдореспублики по границам Луганской области Украины по состоянию на начало 2014 года.
- 29 ноября в "ДНР" приняли аналогичный закон, в котором объявили претензии на всю территорию Донецкой области.