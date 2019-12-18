В "ЛНР" заявили, что их граница проходит по границе Луганской области
2019-12-18 16:15:07
В своем "парламенте" боевики даже приняли соответствующий законопроект
В "ЛНР" приняли закон, который устанавливает границы псевдореспублики по границам Луганской области Украины по состоянию на начало 2014 года.
Об этом сообщает ТАСС.
Документ должен вступить в силу после его подписания главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником, который и внес проект его в т.н. "народный совет".
После принятия проекта закона, Пасечник обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко.
Ранее, 29 ноября, в "ДНР" приняли аналогичный закон, в котором объявили претензии на всю территорию Донецкой области.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 декабря Рада решила продлить старый закон об особом статусе ОРДЛО: "За" проголосовали 320 депутатов, против – 20.
- По словам главы фракции "СН" Давида Арахамии, новый "особый статус" начнут писать не ранее марта, после еще одной встречи "нормандской четверки".
- В Кремле в целом пложительно оценили продление "особого статуса", но, вместе с тем, россияне решили уточнить несколько моментов.
Loading...