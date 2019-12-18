В Кремле рады продлению "особого статуса" Донбасса, но есть нюансы

Россияне настаивают на согласовании "особого статуса" с боевиками и "конституционных изменениях"

В Кремле по-прежнему настаивают на том, что власти Украины должны согласовывать особый статус с боевиками "Л/ДНР".

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Продление закона об особом статусе Донбасса образца 2014 года, хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением "Комплекса мер" 2015 г. и решений "нормандских" саммитов... Киев должен согласовать особый статус с Донецком и Луганском", – говорят россияне.

Также власти РФ уточняют, что вместе с законом об особом статусе Украине необходимо "принять конституционные изменения и нормативные акты".

Кроме того, в Кремле обратили внимание и на недавно внесенный в Раду законопроект №2598 о децентрализации.

"Речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства. Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра", – удивляются россияне.

Отдельно в Кремле подчеркнули, что "вопреки Минским соглашениям, [в проекте закона] нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в Конституции".

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря Рада решила продлить старый закон об особом статусе ОРДЛО: "За" проголосовали 320 депутатов, против – 20.