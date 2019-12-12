Новый "особый статус" Донбасса будут писать после встречи "четверки", – Арахамия

А до еще одного саммита в "Нормандском формате" будут наработаны переговорные позиции и проведены двусторонние консультации

Писать новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут не раньше марта, после еще одной встречи "нормандской четверки".

Об этом в кулуарах Рады журналистам рассказал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что это будет после мартовской встречи", – поделился мнением Арахамия.

По его словам, за это время будут наработаны переговорные позиции и проведены двусторонние консультации.

Пока же Рада решила продлить старый закон об особом статусе ОРДЛО: "За" проголосовали 320 депутатов, против – 20.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью заявил, что не знает, каким будет новый закон об особом статусе Донбасса.

Но, по словам главы МИД Вадима Пристайко, в Конституцию вносить изменения об особом статусе не будут, потому что "шанс на развитие для Донбасса связан с децентрализацией".

Такого же мнения придерживался и бизнесмен Игорь Коломойский, ведь если начать процесс федерализации в Украине, то он приведет к "параду суверенитетов".

А глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что проект закона об особом статусе Донбасса будут писать после встречи "четверки". По словам главы "СН", сейчас соответствующего законопроекта по-прежнему нет.