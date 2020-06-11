Смертность от COVID-19 вдвое ниже, чем смертность от ОРВИ и пневмоний весной 2019-го, – Opendatabot

Госстат отказался публиковать данные о смертности в Украине во время карантина. Об этом сообщили в компании Opendatabot после получения ответа на свой запрос.

"В начале года мы обратились в Госстат с просьбой предоставить статистику по смертности в Украине, в т.ч. и от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний", – говорят в компании.

Согласно предоставленным данным, до карантина каждый месяц от болезней дыхательных путей умирали около тысячи человек, из них из-за ОРВИ и пневмонии – около 500 человек

В конце мая Opendatabot еще раз обратился в Госстат с аналогичной просьбой, но в службе ответили отказом, сказав при этом, что во время карантина они не публикуют такие данные.

"Официальные данные, обнародованные МОЗ, по состоянию на 4 июня 2020 года говорят о 747 смертях от коронавируса с начала карантина – это в среднем 249 умерших в месяц. Этот показатель вдвое меньше, в сравнении с данными о смертности от ОРВИ и пневмоний за тот же период 2019 года", – отмечают в компании.

"Для того, чтобы делать выводы об оправданности карантина, который принес значительный вред всем сферам жизни украинцев, мы должны владеть полными данными о реальных показателях смертности и их причинах", – говорит по этому поводу основатель Opendatabot Алексей Иванкин.

Ранее американский профессор сравнил в анимированном графике смертность от COVID-19 и другие причины смертей.

В комментарии к графику говорится, что коронавирус убивает больше, чем остальные причины. Для наглядности взяты некоторые факторы/причины смерти – не основные, вроде болезней сердечно-сосудистой системы, онкозаболеваний и проч.

Таким образом Перри хотел наглядно показать, что новый вирус опаснее многих других заболеваний, в том числе сезонного гриппа.

Последний раз Госстат публиковал статистику по причинам смерти в феврале. В полном объеме служба обещала опубликовать статистику (в т.ч. за январь-март 2020 года) после карантина и получения теротделами Госстата документов, которые свидетельствуют о причинах смерти.

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