Алексей Неижпапа будет командовать ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Неижпапу коммандующим ВМС Украины.
Об этом сообщает пресс-служба президиента.
Алексей Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе (АР Крым). В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году - Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015-м.
В 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-Морских сил по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки Командования Военно-Морских сил ВСУ.
С апреля 2020 Неижпапа занимал должность заместителя командующего Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.
Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата к командиру бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады.
Неоднократно осуществлял руководство украинско-американскими учениями "Си Бриз" от украинской стороны.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 июня Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину новым вице-премьер-министром по вопросам евроатлантической интеграции.
- В тот же день депутаты поддержали назначение нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко главой Минкульта.