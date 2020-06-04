В Кабмине Шмыгаля появился министр культуры
Александр Ткаченко стал новым министром культуры
Верховная Рада назначила министром культуры народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко. "За" проголосовали 263 нардепа.
Во время своего выступления он заявил, что главным приоритетом министерства будет возобновление и увеличение финансирования культурной отрасли.
"В Украине сфера культуры - это 1 миллион человек. Каждый год они формируют около 4 процентов ВВП, но их вклад намного больше, потому что без культуры нет будущего, без культуры нет нации, без культуры не будет всех нас", - сказал Ткаченко.
По его словам, на финансирование культурной отрасли в Украине должно выделяться не менее 3-4 млрд гривен в год.
После назначения парламент сразу поддержал сложение Ткаченко полномочий народного депутата.
Александр Ткаченко с августа 2008 года занимал должность генерального директора группы 1+1 медиа, в которую входят телеканалы "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан-ТВ", "1+1 International" и Ukraine Today, сейлз-хаус Плюсы и компания по производству телеконтента 1+1 продакшн. На парламентских выборах 2019 избран народным депутатом от партии Слуга народа, №9 в списке.
Напомним, в Кабмине Алексея Гончарука были объединены министерства культуры, спорта и информационной политики. Объединенное министерство возглавлял Владимир Бородянский. После смены премьера министерство культуры создали заново. Временно исполняющим обязанности министра была Светлана Фоменко.
Место Ткаченко в Раде займет следующий по избирательному списку "Слуги народа" (№138) юрист из Днепра Денис Маслов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня Верховная Рада уже уволила с должности вице-премьер-министра по вопросам евроатлантической интеграции Вадима Пристайко и назначила на его место Ольгу Стефанишину
- Также Верховная Рада рассмотрит вопрос назначения Романа Абрамовского на должность министра экологии..