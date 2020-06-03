Стало известно, кто займет место Александра Ткаченко в Раде
Александр Ткаченко может стать новым министром культуры
Место народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко в Верховной Раде, которого планируется назначить министром культуры, займет юрист из Днепра Денис Маслов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова председателя фракции СН Давида Арахамия.
"Это господин Маслов – опытный юрист, поэтому он, возможно, будет работать в другом комитете, но думаю, что это достойная замена (Ткаченко – ред.)", – сказал он.
В списке "Слуги народа" Маслов имеет номер 138. Он является управляющим партнером адвокатского объединения "ЛОУАТЕК", директором ООО "Авин Трейд", основателем "Юридической фирмы "Форца".
Маслов – член совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины, делегат в Правовой ассамблеи Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области, член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции.
Маслов работал судьей Днепровского райсуда города Днепродзержинска, о чем свидетельствует его декларация за 2018. Занимал руководящие посты в юридических компаниях.
Как ранее сообщал Фокус:
- Новым министром культуры может стать народный депутат от фракции "Слуга народа", экс-гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко. Об этом сообщила нардеп "СН" Евгения Кравчук. По ее словам, фракция "Слуга народа" приняла на своем заседании ряд кадровых решений в отношении состава Кабмина.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении новых министров.Александра Ткаченко в Раде, включая Александра Ткаченко.