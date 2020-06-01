Минкульт возглавит Ткаченко, Пристайко станет послом в Великобритании, – СМИ

Фракция "Слуга народа" приняла на своем заседании ряд кадровых решений в отношении состава Кабмина

Новым министром культуры может стать народный депутат от фракции "Слуга народа", экс-гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко. Об этом сообщила нардеп "СН" Евгения Кравчук, пишет LB.ua.

По ее словам, фракция "Слуга народа" приняла на своем заседании ряд кадровых решений в отношении состава Кабмина.

Ткаченко также является главой парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики в ВРУ. Кравчук уточнила, что после вступления на должность министра вместо него председателем комитета по вопросам информполитики будут рекомендовать Никиту Потураева.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура на своем канале в Telegram-канале сообщил, что фракция поддержала кандидатуру Ткаченко почти единогласно.

Ранее Ткаченко также называли возможным кандидатом в мэры Киева. 7 октября 2019 он также подтвердил, что претендует на должность главы КГГА.

Кроме того, как пишет "Бабель", "Слуга народа" поддержала назначение вице-премьер-министром Ольгу Стефанишин. Действующего вице-премьер-министра Вадима Пристайко отправят послом Украины в Великобритании.

Александр Ткаченко в 1994–1999 гг был президентом телекомпании (продакшн-студии) "Нова мова", которая производила телепрограммы "Послесловие" и "Лица мира" для каналов "УТ-1" и "Интер".

В 1996–1997 гг возглавлял службу новостей ТСН и стал заместителем генерального продюсера канала "1+1". В 1998 году покинул "1+1", сосредоточившись на развитии "Нової мови".

В апреле 1999 года возглавил телеканал "Новый канал", который уже в 2000 году вошёл в тройку лидеров рынка. Пост генерального директора покинул в 2005 году.

С марта по май 2008 года работал в Москве заместителем генерального директора телеканала РЕН-ТВ в рамках консультационного соглашения. Занимался программированием контента и сетки вещания.

С августа 2008 года занимает должность генерального директора группы 1+1 медиа, в которую входят телеканалы "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан-ТВ", "1+1 International" и Ukraine Today, сейлз-хаус Плюсы и компания по производству телеконтента 1+1 продакшн.

На парламентских выборах 2019 избран народным депутатом от партии Слуга народа, №9 в списке.

Ольга Стефанишина – тезка нардепа от "Голоса". Родилась в 1985 году. Работала директором правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров. В декабре 2017 года назначена на должность генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

Вадим Пристайко занимал должность министра иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука. В новом Кабмине Пристайко стал вице-премьер-министром по вопросам евроатлантической интеграции.

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