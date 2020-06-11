"Идеальные условия для коронавируса". Появились фото переполненной электрички Киев-Нежин
В соцсетях опубликовали фото из переполненного вагона электрички "Киев-Нежин".
Фотографию опубликовали с сообществе "Український залізничник" в Facebook.
"Пламенный привет от работников железной дороги. Нельзя было оставить спецпоезд? Киев-Нежин", – написала Елена Кобыжская.
Большинство пассажиров без защитных масок. Все места для сидения заняты и проход между рядами заполнен пассажирами, которые стоят.
О дистанции в полтора метра также не идет и речи.
"УЗ создала идеальные условия для распространения вируса в пригородных поездах", – заявил экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава.
Согласно постановлению Кабмина, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, а все пассажиры должны быть в масках.
В постановлении правительства опубликованы такие правила проезда в поездах:
- пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках;
- при посадке в вагон будет осуществляться измерение температуры;
- будет обеспечена санобработка вагонов перед и после каждого рейса поезда;
- проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 1 июня в Украине возобновились пригородные железнодорожные пассажирские перевозки.
- По состоянию на 11 июня в Украине зафиксировали наибольший с начала эпидемии суточный показатель заболеваемости коронавирусом – 689 случаев.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине могут усилить, если количество зараженных коронавирусом будет критически увеличиваться в 10 и более областях.