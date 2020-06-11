"Идеальные условия для коронавируса". Появились фото переполненной электрички Киев-Нежин

В соцсетях опубликовали фото из переполненного вагона электрички "Киев-Нежин".

Фотографию опубликовали с сообществе "Український залізничник" в Facebook.

"Пламенный привет от работников железной дороги. Нельзя было оставить спецпоезд? Киев-Нежин", – написала Елена Кобыжская.

Большинство пассажиров без защитных масок. Все места для сидения заняты и проход между рядами заполнен пассажирами, которые стоят.

О дистанции в полтора метра также не идет и речи.

"УЗ создала идеальные условия для распространения вируса в пригородных поездах", – заявил экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава.

Согласно постановлению Кабмина, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, а все пассажиры должны быть в масках.

В постановлении правительства опубликованы такие правила проезда в поездах:

пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках;

при посадке в вагон будет осуществляться измерение температуры;

будет обеспечена санобработка вагонов перед и после каждого рейса поезда;

проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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