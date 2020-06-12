Кличко рассказал, как могут ужесточить карантин в Киеве

В Киеве могут вернуть часть карантинных ограничений, которые были смягчены, если показатель заболеваемости COVID-19 повысится. Об этом заявил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Если показатель заболеваемости достигнет 24 больных на 100 тыс. человек, то Киев будет вынужден вернуть часть ограничений. Сегодня этот показатель составляет 16 человек", – сказал он.

Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест скопления людей: крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения.

Мэр обратился к правоохранительным органам и призвал их строже контролировать соблюдение карантина. "Многие не соблюдают даже элементарных правил – не носят маски, не держат дистанцию, всячески игнорируют угрозу. А потом будут спрашивать, а что вы сделали, чтобы ситуация не ухудшилась?", – добавил Кличко.

За минувшие сутки в столице подтвердили 95 новых случаев заболевания, в том числе у 16 медиков. Один человек умер. Всего в столице 3766 подтвержденных случаев COVID-19. Также по состоянию на 12 июня в столице на 43,29% заполнены койки в больницах, которые принимают пациентов с коронавирусом.

Напомним, что возможность ослабления карантинных ограничений для каждого региона оценивается, исходя из величина трех показателей:

1) инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 000 населения);

2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19;

3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности.

Данные МОЗ на 12 июня такие:

Как ранее сообщал Фокус: