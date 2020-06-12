Федоров: Многие реестры в стране "текут", их данные продаются

В Украине существует слишком много госреестов с незащищенными базами данных, из которых происходят утечки. Наличие проблемы вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров признал в интервью Фокусу.

"Сейчас идет аудит всех базовых реестров страны. Многие из них, к сожалению, "текут", данные из них продаются — это проблемы, над решением которых мы работаем", – отметил министр.

По его словам, отвечать за утечки данных должны держатели реестров, но их слишком много. Сейчас из больше 350, а должно быть, по мнению Федорова, 5–10.

"Личные данные украинцев содержат около 200 баз, у большинства из них нет даже КСЗИ (сертификата комплексной защиты информации, - ред.), – подчеркнул он.

Комментируя недавний случай, когда в Telegram продавались личные данные украинцев, министр отметил, что подобные утечки данных могут произойти и в будущем.

"К сожалению, я не могу гарантировать, что подобное не случится сейчас, реестры многих ведомств находятся в ужасном состоянии. Я же не шокирую вас, если скажу, что на таможне базу со свежими личными данными украинцев можно было купить за $200? Потому мы и хотим централизировать реестры, защитить от несанкционированного доступа. Надеюсь, скоро появится закон о едином реестре, он уже принят в первом чтении", – отметил Федоров.

Он добавил, что теоретически обеспечивать защиту госреестров должна госспецвязь, но по факту ей для этого не хватает ресурсов.

"На данный момент я лично взялся координировать большую операцию, направленную на то, чтобы пресечь несанкционированный доступ к реестрам и оказать давление на тех, кто торгует данными. Участвовать в нашей кампании будут СБУ и Киберполиция", – пообещал Федоров.

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Как ранее сообщал Фокус:

СБУ начала расследование, связанное с появлением в мессенджере Telegram-бота с персональными данными украинцев. В ведомстве заявили, что утечка данных произошла не из приложения "Дія".