ОПЗЖ от имени "всех украинцев" поздравила россиян с Днем России

Политическая партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" опубликовала поздравление ко дню России, заявив, что делает это от имени "всех украинцев".

Об этом говорится сайте политсилы.

По мнению авторов поздравления, Украину и Россию "связывают не просто общие границы, а прежде всего родственные связи, тесно переплетенные человеческие судьбы, духовные и культурные ценности, общее историческое наследие, победа в Великой Отечественной войне и память о Великой Победе, которая сплотила наши народы на века".

Пророссийская политическая сила также утверждает, что украинцы якобы "устали от русофобской истерии" и "политики ненависти".

"Украинцы устали от русофобской истерии, от политики ненависти и прекрасно понимают, что сегодня Украина как никогда нуждается в развитии диалога с Россией, радикальной смене экономического курса и восстановлении стратегического экономического партнерства с РФ", – говорится в тексте поздравления.

12 июня в России отмечается День России – в этот день в 1990 году она приняла декларацию о государственном суверенитете.

Как ранее сообщал Фокус:

23 мая возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука произошел взрыв.