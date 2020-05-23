Возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв

Полиция успела задержать двух челоевек

Возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука произошел взрыв.

Об этом сообщает Pavlovsky News.

По данным издания, полиция успела задержать двоих человек.По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв.

Есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва, пока неизвестно.

Кроме того, до взрыва, как сообщает издание, произошла драка.

Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабин сообщил, что в результате взрыв есть потерпевшие, передает Громадське.

"Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление ... Есть пострадавшие", – сказал он.

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