Возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв
2020-05-23 15:14:00
Полиция успела задержать двух челоевек
Возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука произошел взрыв.
Об этом сообщает Pavlovsky News.
По данным издания, полиция успела задержать двоих человек.По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв.
Есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва, пока неизвестно.
Кроме того, до взрыва, как сообщает издание, произошла драка.
Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабин сообщил, что в результате взрыв есть потерпевшие, передает Громадське.
"Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление ... Есть пострадавшие", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- В интервью "премьер-министру" из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану президент Владимир Зеленский рассказал о первых 100 днях своей каденции.
- Среди прочего, оказалось, что у его команды возникли вопросы к партии Медведчука: "Откуда они берут деньги на финансирование партии, каналов. У нас есть ответы по объемам кэша, который они получают, из какой страны. Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится".
- Медведчук ответил Зеленскому: "Оппоплатформа" финансируется из легальных источников, "из денег, которые облагаются налогом".
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