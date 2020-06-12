"Акция протеста темнокожих" в Тернополе оказалась фотосессией местного фотографа

Он работает свадебным фотографом, но иногда делает постановочные фотографии для продажи на фотостоке. В это раз Черкас решил сделать несколько таких фото, посвященных протестам против расизма. В фотосъемке принимали участие студенты местных ВУЗов. При этом, он утверждает, что задний фон на фото хотел размыть, чтобы нельзя было узнать улицы Тернополя.

Однако, как пишет Черкас, съемка закончилась "не начавшись".

"Мимо проходил неизвестный мужчина, который начал снимать нас на камеру, нерозбиравшись со сложившейся ситуацией, он не теряя времени сразу же вызвал полицию, не успела наша фотосессия начаться, как она сразу закончилась", – говорит он.

Фотограф прояснил всю ситуацию полицейским и дал письменное объяснение, что данная фотосессия является фейковой и "не несет абсолютно никакого криминала или агрессии".

"Все люди, которые участвовали, были только модели, а не провокаторы, а я фотограф который делал обычную постановку", – сообщил Черкас.

Однако фотографии со съемки попали в соцсети и местные СМИ, которые начали писать о ней как рейальной акции протеста, провокации или даже подготовке к "погромам".

"Мы еще пытались как-то объяснить в комментариях, что это постановочная фотосессия, что это фейк, но наши комментарии активно подчищали, оставив только провокационные", – сказал Черкас.

На одну из таких новостей отреагировал депутат Тернопольского областного совета от ВО "Свобода" Владимир Бобко, который даже предложил депортировать "протестующих".

"Я делаю вывод, что они или разжигают беспокойство чтобы во время беспорядков вынести товар из местных магазинов, как это сейчас происходит в США, или действуют по указанию из-за рубежа и втягивают наше государство в международный скандал. Так или иначе, я требую в Полиции Украины и Службы безопасности Украины установить всех лиц, причастных к акции, которая имела место сегодня утром на ул Черновола в г. Тернополь, и депортировать их за пределы Украины, На дорогу вручить пакет с сухарями и по желтому жилету каждому", – написал он.

Как ранее сообщал Фокус: