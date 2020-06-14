"Мыши из Госрезерва пишут для "Квартала". Проект "Дизель шоу" обвинил в плагиате "Квартал 95"
Украинский юмористический проект "Дизель шоу" обвинил коллег из студии "Квартал 95" в плагиате. Об этом сообщает "Дизель шоу" в Facebook.
По словам авторов проекта, речь идет о юмористическом номере, отснятом 5 лет назад.
"Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". Теперь сценарии можно не придумывать, а переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране еще никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?", – говорится в заявлении "Дизель шоу".
Юмористический проект также приводит для сравнения отрывок из своего номера за 2015 года и из свежего шоу "Квартал 95".
В свою очередь, студия "Квартал 95" пока никак не прокомментировала ситуацию.
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным КИУ, за год в органы власти попали не менее 30 "кварталовцев" и их знакомых. Из них 12 человек непосредственно работали в "Студии Квартал 95".
- Также "Квартал 95" и "Мамахохотала" помогают снимать видеоуроки для школьников. Съемки оплатили волонтеры, а бюджетные средства на онлайн-школу не расходуются, уверяют в Офисе президента.