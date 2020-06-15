Статистика коронавируса в Украине на 15 июня: за сутки – 656 новых больных

По состоянию на 15 июня в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 656 человек: это на несколько человек больше, чем сутками ранее (648). Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвой коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.

Умерло за сутки 12 человек, выздоровел 171.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области – 136, Закарпатской области – 48 и в Киеве – 53 случая.

Статистика случаев инфицирования по регионам Украины на 15 июня:

– Луганская обл. – 57 (+1) случаев;

– Херсонская обл. – 183 (+3) случая;

– Сумская обл. – 227 (+12) случаев;

– Полтавская обл. – 278 (-) случаев;

– Николаевская обл.– 321 (-) случай;

– Донецкая обл.– 334 (+42) случая;

– Черниговская обл. – 424 (+14) случая;

– Запорожская обл. – 529 (+2) случаев;

– Черкасская обл. – 552 (+9) случая;

– Хмельницкая обл. – 559 (+3) случаев;

– Кировоградская обл. – 586 (+4) случаев;

– Днепропетровская обл. – 998 (-) случаев;

– Житомирская обл. – 1087 (+42) случаев;

– Одесская обл.– 1117 (+18) случаев;

– Винницкая обл.– 1423 (+30) случая;

– Волынская обл. – 1438 (+40) случаев;

– Тернопольская обл.– 1467 (+40) случаев;

– Харьковская обл. – 1542 (+21) случая;

– Закарпатская обл. — 1680 (+48) случаев;

– Ивано-Франковская обл. – 1766 (+38) случаев;

– Киевская обл. – 2024 (+29) случая;

– Ровенская обл. – 2369 (+28) случаев;

– Львовская обл. – 2933 (+136) случая;

– г. Киев – 3957 (+53) случаев;

– Черновицкая обл. – 3959 (+43) случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус: