Коронавирус в мире: Украина включила 53 страны в "красную зону"
Минздрав Украины обнародовал список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относится к "красной" и "зеленой" зонам.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Согласно решению Кабмина, странами с широким распространением коронавируса, считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.
В "красную" зону вошли 53 государства: Катар, Сан-Марино, Швеция, Великобритания, США, Армения, Перу, Бахрейн, Бельгия, Оман, Беларусь, Нидерланды, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Французская Гвиана, Сингапур, Бразилия, Майотта, Россия, Джибути, ОАЭ, Мальдивы, Испания, Чили, Панама, Боливия, Португалия, Молдова, Саудовская Аравия, Эквадор, Габон, Каймановы острова, Северная Македония, Франция, Доминиканская республика, Канада, Экваториальная Гвинея, Кабо Верде, Гондурас, Лихтенштейн, Гвинея-Бисау, Колумбия, Афганистан, Южная Африка, Италия, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан и Гватемала.
Среди самых опасных стран – США, Бразилия, Великобритания, Беларусь, Россия и Испания.
С 15 июня введен адаптивный подход к самоизоляции/обсервации украинцев и иностранцев, прибывающих из-за рубежа.
Если человек является гражданином страны красной зоны, но имеет подтверждающие документы, что в течение последних 14 дней она находилась в стране зеленой зоны, будет рассматриваться только страна отправления.
У всех иностранцев должен быть страховой полис, который покрывает лечение в случае заболевания COVID-19. При этом те, кто прилетит из стран "красной" зоны должны будут проходить самоизоляцию или обсервацию. Приезжающие из стран "зеленой" зоны будут освобождены от самоизоляции.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.
- Криклий также сообщил, что регулярные авиаперевозки запустятся в зависимости от готовности других стран принимать украинцев.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что Украина может восстановить авиасообщение с ЕС уже с 15 июня.