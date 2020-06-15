Коронавирус в мире: Украина включила 53 страны в "красную зону"

Минздрав Украины обнародовал список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относится к "красной" и "зеленой" зонам.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Согласно решению Кабмина, странами с широким распространением коронавируса, считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

В "красную" зону вошли 53 государства: Катар, Сан-Марино, Швеция, Великобритания, США, Армения, Перу, Бахрейн, Бельгия, Оман, Беларусь, Нидерланды, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Французская Гвиана, Сингапур, Бразилия, Майотта, Россия, Джибути, ОАЭ, Мальдивы, Испания, Чили, Панама, Боливия, Португалия, Молдова, Саудовская Аравия, Эквадор, Габон, Каймановы острова, Северная Македония, Франция, Доминиканская республика, Канада, Экваториальная Гвинея, Кабо Верде, Гондурас, Лихтенштейн, Гвинея-Бисау, Колумбия, Афганистан, Южная Африка, Италия, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан и Гватемала.

В зеленой зоне страны, где этот показатель составляет менее 40 больных. К этим странам относится и Украина.

Среди самых опасных стран – США, Бразилия, Великобритания, Беларусь, Россия и Испания.

С 15 июня введен адаптивный подход к самоизоляции/обсервации украинцев и иностранцев, прибывающих из-за рубежа.

Если человек является гражданином страны красной зоны, но имеет подтверждающие документы, что в течение последних 14 дней она находилась в стране зеленой зоны, будет рассматриваться только страна отправления.

У всех иностранцев должен быть страховой полис, который покрывает лечение в случае заболевания COVID-19. При этом те, кто прилетит из стран "красной" зоны должны будут проходить самоизоляцию или обсервацию. Приезжающие из стран "зеленой" зоны будут освобождены от самоизоляции.

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