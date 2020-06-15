Зеленский ездит в Офис президента, несмотря на коронавирус у жены

Президент Украины Владимир Зеленский, у чьей жены недавно обнаружили коронавирус, ездит на работу в Офис президента.

Об этом сообщает пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает Украинская правда.

"Президент Украины Владимир Зеленский посещает офис, поскольку он не может делегировать полномочия, а некоторые из его функций можно выполнять только из офиса", – сказала она.

При этом, по словам Мендель, Зеленский ограничил свое общение "очень узким кругом" людей, с которыми придерживается социальной дистанции, а все совещания, переговоры и встречи, проводит по спецсвязи или по телефону.

Глава государства отменил запланированные на эту неделю поездки в регионы. Мендель говорит, что Зеленский чувствует себя хорошо и ежедневно сдает тест на коронавирус. Все результаты – отрицательные.

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