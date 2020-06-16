Статистика коронавируса в Украине на 16 июня: за сутки – 666 новых больных

По состоянию на 16 июня в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 666 человек, что на 10 человек больше, чем днем ранее. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

За сутки зафиксировали 11 (днем ранее – 12) умерших больных с коронавирусом, выздоровели 275 (днем ранее – 171) пациентов.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 заболели 32 476 человек, 912 из них скончались, 14 528 больных одолели недуг.

За сутки больше всего заболевших выявлено во Львовской и Ровенской областях – 139 и 104 новых пациента соответственно. В Николаевской и Херсонской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

Статистика случаев инфицирования по регионам Украины на 16 июня:

– Черновицкая – 4013 заболевших (+54 заболевших за сутки);

– Киев – 3985 (+28);

– Львовская – 3072 (+139);

– Ровенская – 2473 (+104);

– Киевская – 2049 (+25);

– Ивано–Франковская – 1809 (+43);

– Закарпатская – 1726 (+46);

– Харьковская – 1595 (+53);

– Волынская – 1499 (+61);

– Тернопольская – 1483 (+16);

– Винницкая – 1455 (+32);

– Одесская – 1133 (+16);

– Житомирская – 1101 (+14);

– Днепропетровская – 1004 (+6);

– Кировоградская – 590 (+4);

– Черкасская – 562 (+10);

– Хмельницкая – 560 (+1);

– Запорожская – 531 (+2);

– Черниговская – 427 (+3);

– Донецкая – 338 (+4);

– Николаевская – 321 (0);

– Полтавская – 279 (+1);

– Сумская – 228 (+1);

– Херсонская – 183 (0);

– Луганская – 60 (+3).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус: