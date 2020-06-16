Рост заболеваемости коронавирусом не связан с увеличением тестирования – Степанов
Большое количество выявленных новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине в последние не связано с ростом числа ПЦР-тестирований. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов .
"Около 10 тыс. тестирований мы делаем уже порядка двух недель, а значительный рост новых подтвержденных случаев заболевания начался на предыдущей неделе... Мы связываем это, в том числе, с тем, что люди перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений", – сказал он.
По словам Степанова, вспышки в некоторых населенных пунктах связаны с проведением праздников без соблюдения противоэпидемических мер.
Министр отметил, что помимо показателей заболеваемости растут также показатели количества обращений граждан с симптомами коронавирусной болезни и количества госпитализаций.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 16 июня в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 666 человек, что на 10 человек больше, чем днем ранее. За сутки зафиксировали 11 (днем ранее – 12) умерших больных с коронавирусом, выздоровели 275 (днем ранее – 171) пациентов.
- По состоянию на 16 июня в мире зафиксировали 8 118 570 случаев инфицирования коронавирусом при 439 195 летальных исходах.