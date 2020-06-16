Рост заболеваемости коронавирусом не связан с увеличением тестирования – Степанов

Большое количество выявленных новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине в последние не связано с ростом числа ПЦР-тестирований. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов .

"Около 10 тыс. тестирований мы делаем уже порядка двух недель, а значительный рост новых подтвержденных случаев заболевания начался на предыдущей неделе... Мы связываем это, в том числе, с тем, что люди перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений", – сказал он.

По словам Степанова, вспышки в некоторых населенных пунктах связаны с проведением праздников без соблюдения противоэпидемических мер.

Министр отметил, что помимо показателей заболеваемости растут также показатели количества обращений граждан с симптомами коронавирусной болезни и количества госпитализаций.

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