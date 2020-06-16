Командир боевого корабля ВМС Украины собирал информацию для спецслужб РФ, – СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности установила, что командир боевого корабля ВМС Украины получил российское гражданство и начал сотрудничество со спецслужбами РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля без разрешения своего командования въехал на временно оккупированную территорию АР Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам", – говорится в сообщении.

У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом. Полученные сведения военнослужащий планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства на аннексированный полуостров. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов Вооруженных Сил Украины.

По данному факту начато уголовное производство. Сейчас военнослужащий отстранен от занимаемой должности, у него отменен допуск к государственной тайне.

Как ранее сообщал Фокус:

Контрразведка СБУ разоблачила гендиректора одного из предприятий Укроборонпрома на разглашении гостайны.

Контрразведка СБУ задержала в Мариуполе боевика из группы Игоря "Беса" Безлера, принимавшего участие в пытках украинских военных и мирного населения на оккупированной территории.