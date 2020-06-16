Сотрудник аппарата СНБО заразился коронавирусом: ведомство перешло в онлайн-режим

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что у одного из сотрудников аппарата СНБО обнаружили коронавирус. В связи с этим, ведомство переходит в онлайн-режим работы.

Об этом он сказал в комментарии ZN.UA.

Данилов уточнил, что речь идет о сотруднике Ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болобачана, а не в Офисе президента на Банковой.

"Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил позитивный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактировавшие лица", – сказал Данилов.

Он добавил, что все контактировавшие с больным сдали тест на инфекцию и ожидают результата.

"Мы все, имевшие контакт с заболевшим коллегой, сдали тесты и ждём результата. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", – сказал секретарь СНБО.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня стало известно, что первая леди Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Тогда сообщалось, что болезнь у нее протекает бессимптомно.

После инфицирования жены Владимир Зеленский объявил о переходе на особый режим работы с максимальным ограничением контактов. Однако в свой офис на Банковой он продолжает ездить.