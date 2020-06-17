Житель Бахмута заказал убийство коммерсанта и его семьи из-за $500 тыс., – СБУ

Сотрудники СБУ предотвратили заказное убийство частного предпринимателя из Донецкой области и задержали организатора преступления. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, житель Бахмута через посредника искал исполнителей для убийства местного бизнесмена и его семьи. Мотив преступления – деньги.

Заказчик узнал, что жертва занимается валютно-обменными операциями и владеет значительными суммами налички. Дома он якобы хранит от $200-500 тыс. Жизнь коммерсанта и его родных злоумышленник оценил в $140 тыс.

Правоохранители сымитировали пытки и убийство бизнесмена и его семьи, после чего заказчику сообщили об их "ликвидации". В качестве подтверждения ему отправили постановочные фото.

Задержали организатора на конспиративной квартире.

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