К концу года на украинских дорогах заработает 54 комплекса габаритно-весового контроля
До конца нынешнего года по Украине будет работать 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
На базе таких комплексов также могут запустить систему автоматического взыскания штрафов.
По словам Криклия, Украина каждый год тратит около 2 млрд грн на то, чтобы залатать дороги от ям, которые образовываются в результате превышения весовых норм перевозки грузов.
"Это недопустимо. В первую очередь необходимо увеличить количество инспекторов Укртрансбезопасности и внедрить системы автоматического контроля нарушений. И мы над этим работаем", – говорит Криклий.
В Мининфраструктуры говорят, что сейчас проходят тендерные закупки 23 комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion. Еще 25 таких комплексов планируется установить за счет Госпрограммы повышения уровня безопасности дорожного движения.
Также планируется обновить 50 передвижных устройств для взвешивания.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году на дороги в Украине выделят рекордную сумму. Так, в Дорожный фонд на 2020 год планируют заложить 69,7 млрд грн.
- Криклий также рассказал, что в Украине появятся три платные дороги. Также он поведал о разработке проектов концессионных дорог.