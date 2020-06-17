Кабмин определил условия для ужесточения карантина

Ужесточение карантина может происходить в регионах со значительным распространением COVID-19. Усиление карантинных ограничений возможно в таких сферах:

проведение спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

деятельность учреждений, оказывающих услуги по размещению;

работа метрополитена;

перевозка пассажиров во всех видах сообщений;

посещение учреждений дошкольного образования;

работа культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;

деятельность заведений питания.

Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть одна из следующих признаков:

загруженность коек составляет более 50%

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. Населения в течение последних 7 дней

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%

прирост случаев инфицирования COVID-19 превышает 8 случаев на 100 тыс. населения.

Решение об ужесточении или смягчении карантиан и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Как ранее сообщал Фокус:

За минувшие сутки (16 июня) в Украине установлены два новых антирекорда с начала эпидемии коронавируса. За сутки зафиксировано наибольшее количество новых случаев заболевания (758) и наибольшее количество смертей (31).