Трудные задачи. И. о. министра образования Мандзий — об уроках карантина, ВНО и дистанционном обучении

Во время карантина среднее образование стало одной из важных тем новостей. Поскольку ученики вынужденно учились дома, школам пришлось срочно перестраиваться на дистанционные формы обучения, с детьми стали активнее заниматься родители. В этот трудный момент Любомиру Мандзий назначили временно исполняющей обязанности министра образования и науки Украины. На этом посту она наладила дистанционную работу учебных заведений, а во время секвестра госбюджета отстояла большинство программ, запланированных министерством.

КТО ОНА: Кандидат политических наук, доцент. С сентября 2019 года работала заместителем министра образования и науки Украины

ПОЧЕМУ ОНА: С 25 марта 2020 года назначена временно исполняющей обязанности министра образования и науки Украины

Хотя карантин ослабляется, Мандзий продолжает работать в трудных условиях: впереди сессии Внешнего независимого тестирования (ВНО), которые нужно провести с соблюдением новых санитарных норм. Кроме того, президент Владимир Зеленский объявил сразу о четырех претендентах на кресло министра образования и науки, и от этого назначения будет зависеть дальнейшая судьба Мандзий в министерстве. Фокусу она рассказала, как министерство справляется с вызовами пандемии и, несмотря ни на что, продолжает реформы образования, в частности продолжает строить Новую украинскую школу (НУШ).

Как будет организовано ВНО в новых эпидемических условиях?

— График утвержден — с 25 июня по 17 июля мы должны провести основную сессию тестирования. Его результаты будут ближе к 29 июля. Дополнительная сессия запланирована с 23 июля по 11 августа, результаты будут 14 августа. Правительство разрешило проводить ВНО на основе данных Минздрава об эпидемиологической ситуации.

В нынешних условиях самое важное — создать безопасные условия тестирования. У нас есть поддержка правительства, международных доноров, социально ответственного бизнеса. С 10 июня началась доставка средств индивидуальной защиты, в частности, 3 млн масок, а также дезинфекторов, антисептиков в областные государственные администрации. Они распределят их в 1714 учебных заведений, на базе которых будем проводить ВНО, а также экзамены для студентов, претендующих на степень магистра. Кроме того, мы распределим по два пирометра [приборы для бесконтактного измерения температуры тела] на каждое учебное заведение.

1714 учебных заведений определены для проведения на их базе ВНО

Мы сделали все от нас зависящее, чтобы каждый участник тестирования был в максимальной безопасности, предусмотрели, чтобы в каждом классе были два инструктора, обеспечим их масками. В каждом пункте будут находиться представители полиции. Работники Службы чрезвычайных ситуаций и Госпотребслужбы предварительно проверят помещения. Перед входом медики организуют температурный скрининг. У нас есть рекомендации главного санитарного врача, местные органы власти знают, что делать, в том числе они должны обеспечить работу школьных автобусов, чтобы доставить участников тестирования в пункты.

В соцсетях оживленно обсуждали известие о том, что нужно ехать два-три часа до пунктов тестирования. Так ли это?

— Я не знаю, откуда люди берут такую длительность переездов. Во всех районных центрах есть пункты тестирования, а до них вряд ли дети будут добираться так долго. Такое может быть только в случае тестов по английскому языку, поскольку не во всех школах есть оборудование для аудиотеста. Но я не верю в столь обширную географию наших районов. Работая в Департаменте образования Львовщины, я за два часа доезжала из Львова до школы в Турковском районе на самом юге области.

Как будете организовывать процесс в новом учебном году, учитывая возможность второй волны эпидемии?

— Мы обязаны быть готовы к любой ситуации в сентябре. Мин­здрав должен подготовить рекомендации для школ — так же, как это было перед открытием детских садов. Мы только приступили к разговору о том, как начинать следующий учебный год, но уже проговорили, что нам нужно, главный санитарный врач знает, что необходим такой документ. После его утверждения будем говорить с руководителями школ, как поступать дальше.

Опыт карантина

Как вы организовывали учебу весной во время карантина?

— Мы не до конца были готовы к обучению с использованием дистанционных технологий. Но в первые недели смогли наладить процесс. Для меня открытием стало то, как учителя обменивались информацией и опытом. Директора по-новому подошли к организации учебного процесса и осознали свою лидерскую роль. На каникулах, которые пришлись на вторую неделю карантина, в школах начали адаптироваться — проводили педсоветы в Zoom, к примеру.

В начале карантина вы анонсировали изменения в нормативные документы о дистанционном обучении. Какими они будут?

— У нас уже есть предварительный документ, но мы пока его обсуждаем в узком кругу директоров школ, только после этого представим на публичное обсуждение. Кажется, что мы все учли, но нужно еще послушать учителей. В этом документе будут положения не только о дистанционном обучении, но и о том, как применять технологии дистанционного обучения в классе. Также мы хотим сократить бюрократические требования к использованию электронных журналов, и это будет правильно.

В профессиональной среде часто говорят, что опыт дистанционной учебы сильно изменит образовательный процесс. Какие элементы дистанционки критически важно ввести в школьный обиход?

— Мы работаем над единой электронной образовательной платформой, планируем загрузить туда уроки Всеукраинской школы онлайн. Мы должны модернизировать платформу. Когда в 2018 году закупали оборудование, там не было возможности создавать виртуальные классы, а сейчас без них учить нереально. Потребности 2020 года, особенно после карантина, изменились.

Быстрое реагирование. В связи с ухудшением эпидемической ситуации формат пробного ВНО изменили — его проходят не в школах, а дома онлайн. Министерство обещает вернуть деньги участникам пробного ВНО (фото: Кирилл Чуботин)

До нынешней весны в стране были разрозненные периоды карантина — обычно в больших городах во время эпидемий гриппа. Дети должны были проходить материал самостоятельно, либо учителя после карантина делали обучение более интенсивным. Сейчас карантин очень длительный, из него надо сделать выводы, выучить уроки и выполнить домашнюю работу. Главный наш вызов — работа над техническим обеспечением. Мы всегда фокусировались на школах, но во время карантина все ушли на домашнее обучение. Знаю много примеров, когда ноутбуки из школы раздавали учителям или ученикам, если у них не хватало гаджетов.

Мы знаем наши проблемные места. У нас 15 тыс. школ, и, какие бы усилия мы ни прикладывали, в один день изменений не будет. Нужно это осознать.

Преемственность реформ

В этом году сохранились статьи расходов госбюжета на первые классы Новой украинской школы (НУШ). Какая ситуация со вторыми и третьими классами?

— В этом году нам удалось поддержать пилотные школы — выделили по 174 тыс. грн на классы НУШ в каждой из них. С пилотом мы окончили третий класс, со всеми остальными — второй класс. Учителя начальных классов проходили тренинги, перед тем как набрать первоклашек, и теперь продолжают пользоваться новыми знаниями. Но мы должны осознать, что нужды классов НУШ могут меняться: сами школы определяют, какое оборудование и дидактические материалы им нужны. Со временем они покупают больше оборудования, и в этом у нас есть преемственность. Мы хотим создавать ресурсные комнаты в школах, где бы было собрано все оборудование и материалы, чтобы учителя могли туда прийти и выбирать конкретно то, что им нужно. Это постепенное движение. В ближайшем будущем мы опубликуем мониторинг обучения в начальной школе: хотим сравнить результаты, которых добиваются ученики.

У Анны Новосад, прежнего министра образования, были планы как можно быстрее вводить элементы НУШ в базовой школе, чтобы реформа распространялась и на средние классы. Продолжаете ли вы эту стратегию?

— Чтобы учителя могли работать по-новому, им нужен новый стандарт базовой школы. Сейчас мы заканчиваем публичные консультации и обсуждение этого документа. В нем прописаны результаты обучения, которых ученик должен достигнуть, а как он это будет делать — уже забота учителя. Закон о среднем образовании предполагает свободу учителя, он сам выбирает инструменты в обучении. Мы выходим на утверждение стандарта базового образования, далее будем работать над учебными программами, а когда они будут утверждены, приступим к разработке материалов для учителей. Хотим сделать все как можно быстрее, но это длительный процесс.

«График ВНО утвержден — с 25 июня по 17 июля мы должны провести основную сессию тестирования»

Также хотим изменить подход к выбору учебников. Сейчас школы выбирают их самостоятельно из тех, которые набрали больше всего экспертной поддержки. Но когда школы станут сами формировать учебные программы, им будет труднее выбирать из типового списка, который может и не отвечать их потребностям. С другой стороны, если школы пойдут на индивидуальную, а не централизованную закупку, то учебники для них будут стоить не 40 грн, как сейчас, а дороже. Мы работаем над решением этой проблемы.

Реформа образования достаточно защищена от влияния политиков? Допускаете ее сворачивание?

— Правительственные решения и закон о полном общем среднем образовании приняты. Их реализация зависит от многих факторов. Но все понимают важность реформы и воспринимают ее положительно. Со своей стороны мы работаем с учителями, готовы работать с родителями. В этом году отстояли субвенцию 1,6 млрд грн на НУШ, несмотря на секвестр бюджета. Они уже распределены по областям, объявлены тендеры на закупку оборудования и материалов. Думаю, если успею, в ближайшее время проконтролирую закупки, чтобы их не затягивали и все сделали к сентябрю.

В целом бюджет Министерства образования и науки на 2020 год сократили на 3,7 млрд грн. Чем пришлось жертвовать?

— Мы старались сохранить все наши программы, которые хоть и с урезанным бюджетом, но должны работать. В первую очередь это касается Национального фонда исследований — в нем нуждаются ученые. Нам очень важно, чтобы он заработал, ведь если ученые будут работать в Украине, а не уедут за рубеж, это усилит потенциал страны. Единственное, что полностью секвестировали, — это программу поддержки молодых учителей. Мы работаем над тем, что нужно менять принципы начисления заработной платы педагогам и уменьшать разрыв в оплате труда молодых и опытных учителей. Эту концепцию учителя воспринимают по-разному, но привлекать молодых специалистов крайне важно.

Как продолжается реформа высших учебных заведений, учитывая урезанный бюджет на науку?

— В госбюджете сохранили средства на зарплату преподавателей, на коммунальные траты учебных заведений. Мы продолжаем работать над управленческой и финансовой автономией вузов. Уже в этом году они получают госфинансирование по новой формуле, учитывающей масштаб университета, региональный коэффициент, количество студентов, позиции университета в международных рейтингах и объем средств на исследования, которые университет привлекает. С 2021 года мы планируем внедрить систему, которая будет отслеживать, как устраиваются на работу выпускники вузов. И данные этой системы станут еще одним показателем, по которому будут распределяться деньги по вузам.

