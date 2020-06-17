Зеленский создал комитет по разведке при президенте Украины

Украина
Новый комитет создан "с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности и создал комитет по вопросам разведки при президенте.

Указ №230 от 17 июня, часть которого засекречена, опубликован на сайте президента.

"Создать при президенте Украины Комитет по вопросам разведки",  – говорится в документе.

Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности был создан указом пятого президента Петра Порошенко в январе 2015 года вместо ликвидированного им комитета по разведке, который возглавлял Игорь Смешко. Указом Зеленского этот документ признан утратившим силу.

Новый комитет создан "с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины".

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