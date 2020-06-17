Офис генпрокурора открыл дело о госизмене по поездке депутатов ОПЗЖ в РФ

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Об этом сообщает Радио Свобода.

Дело возбудили по статье 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса, это решение было принято во исполнение постановления Печерского районного суда, который удовлетворил жалобу народного депутата от "Голоса" Соломии Бобровской.

25 мая народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения о совершении представителями "ОПЗЖ" о государственной измене.

"Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну, вот, через 24 часа ожидаем от ОГП номер производства. Ну, и, конечно, эффективного расследования", – написала Бобровская.

10 марта делегация украинских народных депутатов от "ОПЗЖ" встретилась с депутатами Государственной думы России в Москве.

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