Порошенко заявил о возбуждении против него нового дела из-за Томоса для ПЦУ

Пятый президент Украины Петр Порошенко под зданием Печерского райсуда Киева заявил, что против него возбуждено еще одно уголовное дело, на это раз по факту создания Православной церкви Украины.

Об этом сообщает Бабель.

"На этой неделе мне стало известно, что возбуждено еще одно дело, не смейтесь, за разжигание религиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины. За решетку Порошенко за это!", – заявил бывший президент.

На данный момент ни ГБР, ни другие правоохранительные органы эту информацию не комментировали.

Петр Порошенко сегодня, 18 июня, прибыл в суд, где ему будут избирать меру пресечения. Он подозревается в том, что в 2018 году якобы "преступным" приказом склонил председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко к превышению им власти и служебных полномочий.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что получение Томоса об автокефалии стало главным событием его жизни.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.