Суд Харькова отменил переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова

Харьковский окружной административный суд, рассмотрев иск ВО "Свобода", постановил отменить решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта имени Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова.

Об этом сообщает местное издание 057.

Представители Свободы заявили в суде, что переименование проспекта противоречит закону Украины "О декоммунизации".

Представитель мэрии Харькова, в свою очередь, утверждал, что маршал Жуков освобождал Украину от нацистских захватчиков и не занимал высоких должностей в рядах коммунистической партии.

Выслушав аргументы двух сторон, судья отменил решение горсовета. Проспект должны вновь переименовать в честь Петра Григоренко.

"Иск удовлетворить. Признать противоправным и недействительным решение Харьковского городского совета от 26.02.2020 года №2075 / 20", – заявил судья.

Мэрия Харькова будет обжаловать решение и подаст апелляцию.

Как ранее сообщал Фокус:

9 мая 2019 года мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал вернуть проспекту имени Петра Григоренко старое название в честь маршала Жукова.

Экс-глава института Нацпамяти Владимир Вятрович пригрозил Кернесу ответственностью в случае возвращения проспекту старого названия.

21 июня мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.

10 сентября Харьковский суд признал противоправным возвращение проспекта имени Жукова.