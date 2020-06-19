Сутки на Донбассе 18 июня: один погибший и один раненый
За прошедшие сутки 18 июня боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также вели огонь снайперы, сообщил штаб ООС.
В обстрелов один один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен.
Силы ООС задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить обстрелы.
По данным разведки, 18 июня украинские бойцы уничтожили грузовик боевиков и склад боеприпасов на минометной позиции.
С начала текущих суток уже отмечены два обстрела. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 июня боевики обстреляли жилые кварталы на окраине оккупированной Авдеевки (Донецкая область). В результате обстрела минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины во дворе собственного домохозяйства получила мирная жительница.
- Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.
- Такая реакция РФ связана с тем, что с 9 июня переселенцы с Донбасса будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.