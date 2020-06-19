Сутки на Донбассе 18 июня: один погибший и один раненый

За прошедшие сутки 18 июня боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также вели огонь снайперы, сообщил штаб ООС.

В обстрелов один один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен.

Силы ООС задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить обстрелы.

По данным разведки, 18 июня украинские бойцы уничтожили грузовик боевиков и склад боеприпасов на минометной позиции.

С начала текущих суток уже отмечены два обстрела. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как ранее сообщал Фокус: