Мэры шести городов объявили о создании новой партии "Пропозиция"

В новосозданную партию мэров "Пропозиція" вошли мэры шести украинских городов. Об этом стало известно на презентации политической силы, сообщило издание "НВ".

Целью партии названо построение эффективной системы самоуправления в стране.

В состав партии силы вошли городские руководители:

Днепра Борис Филатов;

Николаева Александр Сенкевич;

Черновцов Алексей Каспрук;

Житомира Сергей Сухомлин;

Кропивницкого Андрей Райкович;

Каховки (Херсонская область) Андрей Дяченко.

Глава Киева Виталий Кличко формально не принимает участия в создании проекта, однако был приглашен на презентацию в качестве гостя.

Напомним, весной этого года СМИ сообщили о намерениях мэров создать собственную партию. Так, ZN.ua написало, что в конце мая "в режиме суперсекретности" состоялась первая онлайн-конференция по созданию партии мэров. Тогда одним из участников и инициаторов этого движения был Кличко. Планировалось, что партия должна стать общенациональной и должна быть создана накануне местных выборов в Украине.

Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя слухи о такой партии в интервью "Радио НВ", отметил востребованность в обществе не "партии мэров", а новой политической силы, которая должна объединить не только мэров, но и глав объединенных территориальных общин, а также лидеров общественного мнения и активных людей.

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