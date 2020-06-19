Мэры шести городов объявили о создании новой партии "Пропозиция"
В новосозданную партию мэров "Пропозиція" вошли мэры шести украинских городов. Об этом стало известно на презентации политической силы, сообщило издание "НВ".
Целью партии названо построение эффективной системы самоуправления в стране.
В состав партии силы вошли городские руководители:
- Днепра Борис Филатов;
- Николаева Александр Сенкевич;
- Черновцов Алексей Каспрук;
- Житомира Сергей Сухомлин;
- Кропивницкого Андрей Райкович;
- Каховки (Херсонская область) Андрей Дяченко.
Глава Киева Виталий Кличко формально не принимает участия в создании проекта, однако был приглашен на презентацию в качестве гостя.
Напомним, весной этого года СМИ сообщили о намерениях мэров создать собственную партию. Так, ZN.ua написало, что в конце мая "в режиме суперсекретности" состоялась первая онлайн-конференция по созданию партии мэров. Тогда одним из участников и инициаторов этого движения был Кличко. Планировалось, что партия должна стать общенациональной и должна быть создана накануне местных выборов в Украине.
Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя слухи о такой партии в интервью "Радио НВ", отметил востребованность в обществе не "партии мэров", а новой политической силы, которая должна объединить не только мэров, но и глав объединенных территориальных общин, а также лидеров общественного мнения и активных людей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада намерена огласить проведение местных выборов до 15 июля, говорил в начале мая председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Также он добавил, что предусмотренной государственным бюджетом суммы на проведение выборов должно хватить.
- Ожидается, что выборы будут назначены на 25 октября этого года. Будут одновременно проходить выборы мэров, депутатов местных советов и в территориальных общинах.
- Центральная избирательная комиссия разрешила менять избирательный адрес безотносительно места регистрации проживания.
- На днях нардепы от "Слуги народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предложением провести в "СН" праймериз на предстоящие местные выборы – они опасаются, что партия выставит "технических" кандидатов на выборах городских глав.