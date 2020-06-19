Сотрудника одного из заводов "Укроборонпрома" обвинили в хамстве на дороге, Найем грозит увольнением

Инцидент произошел утром в 7:43 на улице Героев Сталинграда в Киеве. Пост о нем написал непосредственный участник с ником Sasha Flint.

По словам пользователя Facebook, он ехал в своем ряду, когда из правого попытался перестроится другой водитель, пожилой мужчина на синей Toyota Avensis. Sasha Flint пошел на принцип и его не пропустил.

В ответ пожилой водитель якобы начал "нагло подрезать мою машину и теснить с дороги. На вопрос, что он делает, я услышал, что мне надо открыть глаза и пропустить его, потому что, он спешит… После моего отказа, на меня посыпались ругательства и угрозы. Меня назвали сопляком, с которым нет времени разбираться", — написал автор поста. А потом, по словам пользователя Sasha Flint, "мужчина выхватил пистолет и произнес (цитирую дословно): "Я тебя убью, и буду потом сожалеть об этом".

Sasha Flint пропустил скандалиста, но вызвал патрульную полицию и мужчину на синей Тойоте остановили через несколько минут.

Далее, как пишет Sasha Flint, "пока ожидали приезда оперативной группы, мужчина подошел ко мне и сообщил, что он "большой человек в Укроборонпроме", и что он "все порешает", а мне, "сопляку, не надо было в это лезть"… На вопрос полицейских, откуда оружие, мужчина ответил, что нашел 20 лет назад".

Фото: Facebook Sasha Flint

Далее Sasha Flint отправился дальше по своим делам, а второй участник конфликта якобы поехал с полицейскими в отделение. Также автор поста написал, что мужчину зовут Винниченко Виктор Николаевич. Позже в комментариях появилась более подробная информация. Оказалось, что 79-летний мужчинадействительно работал в Государственной акционерной холдинговой компании "Артем" концерна "Укроборонпром" на должности "член правления" с 2013 года сроком на три года. Перед этим он занимал должность "вице-президента по вопросам управления производством и материально-техническим обеспечением".

На пост отреагировал экс-журналист и экс-депутат Мустафа Найем, который сейчас занимает должность заместителя генерального директора "Укроборонпрома". По его словам, "в ближайшие часы руководство предприятия примет решение о его увольнении. При всем огромном уважении ко всем 68 тысячам наших сотрудников, их труду и самоотдаче, "порешать" бычество с пистолетом наголо не выйдет", — написал Найем.

Впрочем, мнения второй стороны никто так и не услышал, а одинокий комментатор, заявивший, что много лет знаком с Виктором Винниченко, высказал мнение, что этот человек не склонен просто так размахивать пистолетом.

Другие пользователи отметили, что пистолет не боевой. И даже если бы Виктор из него выстрелил, то никого бы не убил и даже не ранил.

А некоторые упрекнули самого автора поста в том, что если кто-то хочет перестроится из другого ряда и указывает на это, включив поворотник, его следует пропускать.

Под постом самого Найема комментаторы поинтересовались, насколько законно его бравурное заявление о том, что Виктора Винниченко уволят в течение нескольких часов из-за скандала на дороге.

Впрочем, на замечания комментаторов Найем написал, что в компании "найдут возможность не нарушать закон".

Нацполиция пока никак не прокомментировала конфликт на дороге в своих отчетах на сайте, также неизвестно мнение второй стороны, то есть Виктора Винниченко, которого под публикацией Sasha Flint требовали наказать в многочисленных комментариях.