Черногория открыла свои границы для украинцев, но с одним условием

Решение о дальнейшем открытии границ принял 19 июня Национальный координационный комитет по инфекционным заболеваниям Черногории, сообщает пресс-служба правительства.

Еще 1 июня Черногория разрешила въезд на свою территорию гражданам более 100 стран, однако тогда в список Украине не попала. Теперь же власти разрешили посещение страны украинцам и жителям еже 8 государств (Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии).

При этом для этих стран установлено обязательное условие - наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, который был сделан в аккредитованных лабораториях. Тесту должно быть не более чем 48 часов.

Такое решение власти Черногории объяснили желанием привлечь дополнительных туристов.

Как ранее сообщал Фокус:

Черногория 2 июня официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране. На тот момент в стране не фиксировались новые случаи заболевания на протяжении 28 дней.