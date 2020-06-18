Турция готова принимать украинских туристов без прохождения самоизоляции и тестов

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, украинские авиакомпании готовы к возобновлению регулярных пассажирских перевозок между Украиной и Турцией

Турция готова с 1 июля принимать украинских туристов при условии соблюдения антикоронавирусных мер во время авиаперевозок. При этом, самоизоляция и тестирование на коронавирус не нужны.

Об этом заявил посол Турции в Украине Ягмура Гюльдере в ходе встречи с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Со своей стороны, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что авиакомпании Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose уже готовы к возобновлению регулярных пассажирских перевозок между Украиной и Турцией.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заверил, что Турция создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинцев.

Напомним, о том, что в Турции подготовлен план по открытию воздушных границ с 70 странами мира ранее сообщило издание Turizm Guncel. В плане предусмотрены девять этапов. Сначала, 10 июня, возобновятся полеты в Болгарию, Бахрейн, Грецию, Катар. До Украины очередь дойдет на пятом этапе, 1 июля. В этот день Турция также откроет границы для Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции. В последнюю очередь она восстановит авиасообщение со США – с 1 сентября.

Как ранее сообщал Фокус:

Египет подтвердил планы с 1 июля начать открывать свои аэропорты для регулярных международных пассажирских рейсов.