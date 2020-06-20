Смертельный рейс. На борту прилетевшего в Канаду самолета МАУ погибли 38 щенков

Первым о гибели животных 15 июня сообщила в Facebook кинолог Эбби Лорензен. 13 июня она встречала рейс самолета МАУ в Торонто. Девушка должна была забать кошку своего друга, которая также находилась на борту.

По ее словам, самолет всего привез 572 животных, в основном щенков, из которых около 40 погибли. Девушка увидела, как "неизвестные хоронили мертвых животных в мешки для мусора".

Она предположила, что гибель животных обусловлена длительным ожиданием, поскольку для осмотра 500 животных была предусмотрена группа всего из четырех ветеринаров.

Канадское агентство по контролю за пищевыми продуктами подтвердило гибель животных местному изданию CityNews. Чиновники сообщили, что самолет МАУ доставил в Торонто около 500 щенков, из которых 38 погибли, а многие другие пострадали от обезвоживания.

Сейчас ведомство ведет расследование. Зоозащитники рассказали изданию, что щенков закупили для перепродажи в Канаде недобросовестные дельцы.

Еще одно местное издание National Post со ссылкой на источник пишет, что на 500 щенков (из них 200 – французских бульдогов) приходилось только 300 клеток. Таким, образом в большинстве клеток находилось по две собаки.

При этом температура воздуха достигала 30 градусов тепла, а сами клетки были плотно поставлены друг к другу, в результате чего в них плохо циркулировал воздух.

"Международные авиалинии Украины" отреагировали на скандал еще 16 июня. В авиакомпании сообщили, что периодически совершают коммерческие рейсы для перевозки животных и имеют для этого все необходимые сертификаты. В МАУ также подчеркнули, что не получали претензий по поводу гибели щенков ни от отправителя, ни от получателя. В компании также добавили, что перевозка породистых щенков связана с "некоторым риском", однако отправители на него сознательно идут, поскольку этот бизнес очень прибыльный.

В МАУ также отметили, что компания "позиционирует себя как pets friendly airlines и последовательно демонстрирует лояльность к перевозке животных", и ей обидно получать такие обвинения – особенно "не от владельца животного или получателя, который встречал собачек, а от абсолютно посторонней женщины, которая ждала кота, который прилетел здоровым".

19 июня МАУ опубликовало новое сообщение с соболезнования в связи с трагической гибелью животных в рейсе.

"МАУ работает с местными властями над тем, чтобы определить, что произошло, и внести любые изменения, необходимые для предотвращения повторения подобной ситуации", - горится в сообщении.

National Post пишет, что МАУ с 19 июня ввела временный запрет на перевозку живых животных самолетами Boeing 767 (таким же самолетом выполнялся рейс со щенками).

Как ранее сообщал Фокус:

В Германии за короткое время погибли тысячи синих синиц, природоохранные группы и ученые начали расследование.