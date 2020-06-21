Расследовать смерть 38 щенков на борту МАУ будет полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В средствах массовой информации появилась публикация о том, что неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился авиарейс, сообщением "Киев-Торонто", где находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, остальные пострадали от обезвоживания. Установлено, что это был пассажирский рейс, с 92 пассажирами на борту. Также там находилось более 3 тонны груза, учитывая животных", – ссказано в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными (ст. 299 УК).

В рамках уголовного производства правоохранители проведут все необходимые следственные действия, установят условия транспортировки животных и причины, которые могли привести к их гибели.

CBC сообщает, что в аэропорту Торонто обнаружили 38 мертвых щенков французских бульдогов, погибших на борту самолета МАУ.

Некоторых животных размещали по двое в одну клетку. В общем переносок было 300 для 500 животных.

"Температура воздуха на момент загрузки составляла более 30° C. Согласно словам очевидцев, щенки заметно страдали. Несколько клеток стояли друг на друге, а некоторые даже были в пластике", — сказано в сообщении.

Авиакомпания МАУ сообщила, что не имела ни информации о смерти животных, ни претензий со стороны заказчика перевозки собак. Но позже признала, что животные погибли на борту.

"Все в МАУ выражают соболезнования в связи с трагической гибелью животных во время нашего рейса. МАУ сотрудничает с местными органами власти, чтобы определить, что произошло, и делает все необходимое для предотвращения возникновения подобной ситуации", – говорится в сообщении авиаперевозчика.

Напомним, первым о гибели животных 15 июня сообщила кинолог Эбби Лорензен. 13 июня она встречала рейс самолета МАУ в Торонто. Девушка должна была забать кошку своего друга, которая также находилась на борту.

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